Urgente!

Palmicultores ecuatorianos advierten grandes pérdidas por tensión arancelaria con Colombia
Petro afirma que Colombia empezará a comprar gas venezolano, «más barato” 
Trump relanza industria eléctrica estadounidense del carbón
Soberanía del puerto de Chancay: China rechaza advertencia de EE.UU. a Perú
February 12, 2026

Petro afirma que Colombia empezará a comprar gas venezolano, «más barato” 

  • febrero 12, 2026
  • 0
  • 110
  • 2 Min Read

Anteriormente, el mandatario colombiano llamó a Venezuela a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país empezará a importar gas venezolano a un precio significativamente menor del que paga actualmente a otros. 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Jose Luis Magana / AP

«Vamos a traer gas venezolano, muchísimo más barato«, declaró el mandatario durante un acto en el departamento de Tolima, sin proporcionar más detalles.

El pasado 16 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que había firmado un contrato de comercialización de gas licuado. Posteriormente fue aprobada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que busca atraer inversionistas para explotar campos vírgenes y elevar la producción de crudo en el país bolivariano. 

Asimismo, durante su reunión del 3 febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Petro propuso a Estados Unidos un plan de articulación energética para las tres Américas, basado en energías limpias, y llamó a Caracas a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024