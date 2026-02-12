Petro afirma que Colombia empezará a comprar gas venezolano, «más barato” 

Anteriormente, el mandatario colombiano llamó a Venezuela a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su país empezará a importar gas venezolano a un precio significativamente menor del que paga actualmente a otros.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Jose Luis Magana / AP

«Vamos a traer gas venezolano, muchísimo más barato«, declaró el mandatario durante un acto en el departamento de Tolima, sin proporcionar más detalles.

El pasado 16 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que había firmado un contrato de comercialización de gas licuado. Posteriormente fue aprobada la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que busca atraer inversionistas para explotar campos vírgenes y elevar la producción de crudo en el país bolivariano.

Asimismo, durante su reunión del 3 febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Petro propuso a Estados Unidos un plan de articulación energética para las tres Américas, basado en energías limpias, y llamó a Caracas a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

