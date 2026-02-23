Trump: Puedo usar licencias para hacer cosas absolutamente «terribles» en países extranjeros

El mandatario acusó a la Corte Suprema de encontrar «la manera de llegar a la conclusión equivocada», que -señaló- «hará felices y ricas a China y a varias otras naciones”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes que puede causar daño a otras naciones usando licencias, según lo expresó en su red social Truth Social.

«La corte suprema de Estados Unidos (¡usaré minúsculas por un tiempo, por pura falta de respeto!) me otorgó, accidental e involuntariamente, como presidente, muchos más poderes y fuerza que antes de su ridículo, estúpido y divisivo fallo internacional. Para empezar, puedo usar licencias para hacer cosas terribles a países extranjeros, especialmente a aquellos que nos han estafado durante décadas«, escribió el mandatario.

A continuación, detalló que, según el fallo, no puede cobrarles una tarifa de licencia a tales países. «Pero todas las licencias cobran tarifas, ¿por qué Estados Unidos no puede hacerlo? Se otorga una licencia para obtener una tarifa. El dictamen no lo explica, ¡pero sé la respuesta!», agregó.

«La corte también ha aprobado todos los demás aranceles, que son muchos, y todos pueden usarse de una manera mucho más poderosa y atroz, con seguridad jurídica, que los aranceles inicialmente utilizados. Nuestra incompetente corte suprema hizo un gran trabajo para las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse», declaró Trump.

En este contexto, Trump sugirió que los jueces de Corte Suprema «fallarán a favor de China y de otros, que están haciendo una fortuna con la ciudadanía por nacimiento». En este sentido, acusó al tribunal de encontrar «la manera de llegar a la conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a varias otras naciones», aseguró.

«Que nuestra corte suprema siga tomando decisiones tan malas y perjudiciales para el futuro de nuestra nación. Tengo un trabajo que hacer», resumió el presidente.

La semana pasada, la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales los fundamentos con los que la Administración Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación. La sentencia invalida tanto los gravámenes destinados a combatir el tráfico de drogas como los ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso. En respuesta, Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 15 % para reemplazar los que la Corte Suprema anuló.

