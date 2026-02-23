Ferrocarriles de China adoptan medidas para pico más alto de viajes de retorno durante vacaciones de Fiesta de la Primavera

BEIJING, El operador ferroviario nacional de China informó que hoy lunes 23 de febrero, último día de las vacaciones de nueve días por la Fiesta de la Primavera, probablemente registrará el pico más alto de viajes de retorno de pasajeros, y pronosticó que hasta 18,5 millones de viajes se realizarán a través del sistema ferroviario en esta jornada.

China State Railway Group Co., Ltd. estima que 18,5 millones de pasajeros viajarán en tren en el último día de vacaciones por la Fiesta de la Primavera. Ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen registran el mayor flujo de retorno. Foto: Internet-Xinhua

China State Railway Group Co., Ltd. señaló que los desplazamientos previstos para este lunes seguirán a los casi 18,3 millones efectuados el día anterior.

Añadió que el lunes estarán en operación 2.297 trenes adicionales para satisfacer la masiva demanda de los usuarios.

Grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, tendrán ese día un enorme flujo de entrada y salida de viajeros, indicó la empresa.

Los departamentos ferroviarios de diferentes localidades han implementado medidas dirigidas a garantizar la fluidez de los servicios ferroviarios.

La Fiesta de la Primavera, también conocida como el Año Nuevo chino, se celebró este año el 17 de febrero, mientras que el período vacacional de nueve días por la celebración comenzó el 15 de febrero.

Confirmado.net – Xinhua