Lluvias de alta intensidad este lunes en Ecuador: “Tormentas dispersas” golpearán la Costa

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este lunes 23 de febrero.

Para esta jornada se esperan lluvias en varias sectores del país, con mayor intensidad en la región Costa.

Previamente, el Inamhi informó que entre el domingo 22 y el miércoles 25 de febrero de 2026 se esperan lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta dispersas en varias zonas del país.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 21 °C a 31.5 °C; en la Sierra se ubicará entre 9 °C y 23 °C; en la Amazonía será de 18 °C a 32.5 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 23 °C y 31 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderados y muy altos. (I)

