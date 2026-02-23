Asambleísta Verónica Iñiguez denuncia minería en Galápagos

La asambleísta Verónica Iñiguez denunció públicamente que el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Sectores Estratégicos de Minería y Energía incluye un artículo que permitiría la explotación de material pétreo en Galápagos, pese a que el texto original no contemplaba actividad minera en el archipiélago.

La legisladora alertó que la modificación habría sido incorporada tras una única sesión de la Comisión de Desarrollo Económico y sería votada este lunes 23 de febrero a las 20h55.

🚨 SOS Galápagos



El proyecto original de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Sectores Estratégicos de Minería y Energía nunca contempló a Galápagos para actividad minera.



Ahora, luego de una única sesión para tratar el informe para segundo debate, donde además invitaron a… pic.twitter.com/t8xKagXdb4 — Veronica Iñiguez-Gallardo (@mviniguez2) February 23, 2026

Iñiguez alerta sobre cambio incorporado en segundo debate

Según explicó Verónica Iñiguez, el proyecto original nunca incluyó a Galápagos dentro del régimen minero. Sin embargo, en el informe para segundo debate aparece —“de la nada”, según sus palabras— un artículo que reformaría la normativa para permitir la libre explotación de materiales pétreos en las islas.

La asambleísta cuestionó además que, durante la sesión de la Comisión, únicamente se invitó a comparecer a actores alineados con el Gobierno.

Señalamientos contra el asambleísta David Arias

Iñiguez recordó que meses atrás el asambleísta David Arias propuso incluir a Galápagos en la reforma legal.

También señaló que Arias integra la Comisión de Desarrollo Económico y que en el primer informe se abstuvo en la votación. Según la legisladora, ahora el segundo informe incorpora la modificación que permitiría la minería pétrea en las islas.

La asambleísta sostuvo que familiares del legislador estarían vinculados al negocio de comercialización de material pétreo, por lo que advirtió sobre un eventual conflicto de intereses. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento público del asambleísta frente a estas acusaciones.

Verónica Iñiguez calificó la reforma como perjudicial para los derechos colectivos y de la naturaleza, al considerar que abriría la puerta al deterioro de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

El archipiélago de Galápagos cuenta con un régimen especial de protección debido a su biodiversidad y su condición de Patrimonio Natural de la Humanidad. FIN