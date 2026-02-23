Ola de violencia sacude México tras la muerte de ‘El Mencho’ 

Varios estados del país se encuentran en alerta tras ser abatido el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo que intentaba detenerlo.

México se encuentra en alerta este lunes (23.02.2026), con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera en un operativo destinado a detenerlo . La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Países como España o Reino Unido han lanzado alertas a sus ciudadanos residentes en México ya los visitantes que estén de paso. «Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México, y especialmente en la demarcación consular de Guadalajara, y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado», dijo el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, desde Bruselas.

«Se reportaron graves incidentes de seguridad el 22 de febrero en todo el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, tras un operativo federal contra el crimen organizado en el municipio de Tapalpa. Las autoridades de Puerto Vallarta han emitido una alerta pública para permanecer en sus casas», dice el Ministerio Británico de Exteriores en su página web. En su mensaje pide «mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad locales”.

La violencia se desató en Guadalajara

‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJGN ), era el narco mexicano más buscado. Washington ofreció 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura. Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos «proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano» en la operación contra ‘El Mencho’.

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cártel desataron una ola de violencia . Sujetos armados bloqueadoon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde quedaron restos de vehículos calcinados.

Su capital Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, quedó paralizada tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse. Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

Confirmado.net – Agencia DW