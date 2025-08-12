Urgente!

Trump: Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo
Xi afirma que China y Brasil pueden ser ejemplo de unidad y autosuficiencia en el Sur Global 
Qué factores habrían causado la muerte de 12 bebés en el hospital Universitario, según expertos
China completa su primer test de aterrizaje y despegue lunar tripulado
August 12, 2025

Trump: Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo

  agosto 12, 2025
El presidente estadounidense aseguró que «se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos”.

Los aranceles no han causado ningún problema a EE.UU., salvo enormes cantidades de efectivo, declaró el martes el presidente del país norteamericano, Donald Trump, en Truth Social.

«Se están recaudando billones de dólares en aranceles, lo cual ha sido increíble para nuestro país, su mercado de valores, su riqueza en general y prácticamente todo lo demás. Se ha demostrado que, incluso en esta etapa tardía, los aranceles no han causado inflación ni ningún otro problema para el país, salvo enormes cantidades de efectivo que ingresan a las arcas de nuestro Tesoro», escribió el mandatario.

«Además, se ha demostrado que, en su mayor parte, ni siquiera son los consumidores los que pagan estos aranceles, sino empresas y gobiernos, muchos de ellos extranjeros», agregó.

El 31 de julio, Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a mercancías de decenas de países. Tras Brasil y la India, que figuran entre los más perjudicados, con aranceles del 50 %, se sitúan Siria (41 %), Laos y Myanmar (40 %) y Suiza (39 %). Las medidas de Trump afectan también a los socios comerciales más grandes de Washington. La tasa arancelaria sobre las importaciones de productos canadienses aumentó del 25 % al 35 %.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, numerosos medios, políticos y empresarios han criticado su política arancelaria, advirtiendo de posibles daños a los consumidores y negocios estadounidenses.

Con información de Agencia RT

