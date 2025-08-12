Urgente!

Colombia: Procuraduría pide revocar condena de Álvaro Uribe

  • agosto 12, 2025
El recurso de apelación a favor del exgobernante de Colombia fue firmado por el procurador Bladimir Cuadro.

La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia solicitó este lunes al Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de manipulación de testigos, alegando vicios en la evaluación de pruebas.

«Solicito respetuosamente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (que) revocar la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los aspectos que fueron objeto de disenso», sostiene el recurso de apelación, firmado por el procurador Bladimir Cuadro.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 28 de julio pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente.

La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá lo halló culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso que inició el propio expresidente en 2012.

Confirmado.net – DW

