Estos son los cierres viales en Quito por la marcha del Gobierno a la Corte Constitucional, este martes

La movilización iniciará antes del mediodía y partirá desde el puente de El Guambra.

Varias calles y avenidas del centro norte de Quito tendrán cierres viales este martes por la marcha anunciada por el Ejecutivo hacia la Corte Constitucional (CC)

En el centro norte de Quito varias calles y avenidas han sido cerradas. Foto: Cortesía

La movilización hacia esa entidad estatal se realizará antes del mediodía y estará encabezada por el presidente Daniel Noboa, en la que participarán además funcionarios del Ejecutivo y personas que viven en la ciudad y otras que han llegado a la capital desde otras localidades.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hay cierres viales en la calles:

-Tamayo y Lizardo García.

-Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez.

-Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García.

Mariscal Foch y Andrés Xaura.

La AMT, una dependencia del Municipio de Quito, informó además que había congestión vehicular en la avenida Velasco Ibarra y Ladrón de Guevara en el sector del coliseo General Rumiñahui.

Según imágenes de la entidad, hay gran cantidad de vehículos y de personas.

Las vías alternas que la institución sugirió tomar son:

-Avenida 10 de Agosto.

-Calle Vargas.

-Avenida América.

-Avenida Simón Bolívar.

-Avenida Coruña.

-Avenida de Los Conquistadores.

Otros cierres viales se han implementado en el sector del parque El Ejido, en la avenida 12 de octubre y Patria, en ambos sentidos, así como en la avenida 6 de Diciembre y Patria.

Las vías alternas a tomar son:

-Avenida 10 de Agosto.

-Mariscal Sucre.

-Colón.

-Avenida La Coruña.

-Orellana.

Si bien la marcha está convocada para las 11:00 que partirá desde el puente de El guambra, ubicado en la avenida Patria, sobre la avenida 10 de Agosto, en el centro-norte de la capital, los cierres empezaron a implementarse desde las 05:30 de este martes. (I)

Confirmado.net-El Universo