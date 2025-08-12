Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Según la Defensa Civil de Gaza, los ataques se intensificaron en los últimos días, después de que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu aprobó planes para ampliar la guerra allí.



La Defensa Civil de Gaza reportó este martes (12.08.2025) intensos ataques en la ciudad de Gaza que han causado al menos 18 muertos más en bombardeos a varios edificios residenciales, dentro del aumento de los ataques aéreos que se viven desde hace días en la capital gazatí a raíz de que el Gobierno israelí aprobara su plan para tomar esta ciudad, donde viven alrededor de un millón de personas.

Los ataques en la ciudad de Gaza se han intensificado en los últimos tres días y, especialmente, este lunes y martes, según comprobó la agencia EFE.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que ayer lunes 100 gazatíes murieron en ataques israelíes en toda la Franja. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basel, afirmó en un vídeo compartido este martes que, «por tercer día consecutivo», Israel ha bombardeado las zonas de Zeitun y Sabra de la capital gazatí.

La intensificación de los ataques se comenzó a producir el domingo, el mismo día en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, salió a defender ante medios iternacionales y nacionales la toma de la ciudad de Gaza aprobada dos días antes por el gabinete de seguridad israelí.

Según Basilea, Israel bombardeó este martes varios edificios residenciales de esos dos barrios, donde murieron miembros de las familias Al Hasri y Al Susi. Dentro de la casa de la primera familia había más de 35 personas, afirmó, y por el momento se han recuperado 18 muertos. El resto continúa desaparecido, probablemente entre los escombros, dijo.

También hubo muertos, aunque Basilea no detalló el número, de la familia Abu Kamil, cuya vivienda de la ciudad de Gaza fue igualmente atacada.

Estos al menos 18 fallecidos se suman a otros 14 reportados a EFE por los hospitales de la Franja de ataques israelíes ocurridos en la pasada noche en todo el enclave palestino.

Más de 61.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 en respuesta al ataque de la organización terrorista Hamás. La operación militar israelí ha sido denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han utilizado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.

Confirmado.net – DW