China y Estados Unidos alcanzan consenso para prorrogar la suspensión de aranceles
Nuevo precio de la gasolina: distribuidores reportan que alza será de 12 centavos

  • agosto 12, 2025
Los 12 de cada mes se ajusta el precio de la gasolina extra y ecopaís en Ecuador.

Este martes 12 de agosto corresponde un nuevo ajuste en el precio del galón de gasolina extra y ecopaís y se espera que sea al alza.

Desde junio del 2024 se aplica un esquema de precios de la gasolina que implica un ajuste mensual para ir reduciendo el subsidio. Foto: API

El secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Oswaldo Erazo, anticipó que el incremento será de 12 centavos de dólar al valor actual, que es de $ 2,629 por galón. El nuevo precio es $ 2,751.

La gasolina súper también subirá, en ese caso a $ 3,57 el galón.

El precio se ajusta de forma mensual desde junio del 2024, de acuerdo con el esquema de estabilización de precios que tiene topes y no permite que el precio se incremente más del 5 % ni que baje más del 10 % al mes, en función del precio internacional del petróleo, el West Texas Intermediate (WTI). El objetivo es la reducción del subsidio.

Desde que se aplica el nuevo sistema así se ha ido moviendo el precio de la gasolina:

  • Junio del 2024 pasó de $ 2,465 a $ 2,722
  • Julio: $ 2,753
  • Agosto: $ 2,766
  • Septiembre: $ 2,59
  • Octubre: $ 2,562
  • Noviembre:  $ 2,679
  • Diciembre: $ 2,642
  • Enero del 2025: $ 2,713
  • Febrero: $ 2,768
  • Marzo: $ 2,673 
  • Abril: $ 2,495
  • Mayo: $ 2,466
  • Junio: $ 2,521
  • Julio: $ $ 2,629

El mes pasado el galón de la gasolina regular subió 10,8 centavos y ahora, para agosto del 2025, el incremento sería mayor. (I)

Confirmado.net – El Universo 

