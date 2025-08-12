China y Estados Unidos alcanzan consenso para prorrogar la suspensión de aranceles

BEIJING, China y Estados Unidos emitieron hoy martes una declaración conjunta sobre la reunión bilateral económica y comercial celebrada en Estocolmo.

Estados Unidos seguirá modificando la aplicación del arancel adicional ad valorem sobre los productos procedentes de China (incluidos los artículos de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa Especial de Macao), suspendiendo 24 puntos porcentuales de dicho arancel durante un período adicional de 90 días, a partir del 12 de agosto, según el documento.

La declaración conjunta también establece que China comenzará suspendiendo 24 puntos porcentuales del arancel adicional ad valorem sobre los productos procedentes de Estados Unidos y las contramedidas no arancelarias relacionadas durante otros 90 días, a partir del 12 de agosto.

Con información de Xinhua