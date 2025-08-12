Urgente!

China y Estados Unidos alcanzan consenso para prorrogar la suspensión de aranceles
Nuevo precio de la gasolina: distribuidores reportan que alza será de 12 centavos
Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más
Estos son los cierres viales en Quito por la marcha del Gobierno a la Corte Constitucional, este martes
August 12, 2025

China y Estados Unidos alcanzan consenso para prorrogar la suspensión de aranceles

  • agosto 12, 2025
  • 0
  • 36
  • 1 Min Read

BEIJING, China y Estados Unidos emitieron hoy martes una declaración conjunta sobre la reunión bilateral económica y comercial celebrada en Estocolmo.

Estados Unidos seguirá modificando la aplicación del arancel adicional ad valorem sobre los productos procedentes de China (incluidos los artículos de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de la Región Administrativa Especial de Macao), suspendiendo 24 puntos porcentuales de dicho arancel durante un período adicional de 90 días, a partir del 12 de agosto, según el documento.

La declaración conjunta también establece que China comenzará suspendiendo 24 puntos porcentuales del arancel adicional ad valorem sobre los productos procedentes de Estados Unidos y las contramedidas no arancelarias relacionadas durante otros 90 días, a partir del 12 de agosto.

Con información de Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020