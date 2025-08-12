Maduro sobre el intento de Occidente de sancionar a Rusia: «Putin ganó, Rusia ganó”

Urgente!

August 12, 2025

El presidente venezolano acusó a Occidente de querer «destruir completamente el derecho internacional» e «imponer una hegemonía» económica.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó enérgicamente la imposición de sanciones por parte de Occidente contra Estados independientes, y afirmó que Rusia y su presidente Vladímir Putin «ganaron» en los frentes económico, político, militar e incluso diplomático.

«Rusia es una economía que ha demostrado gran fortaleza, que ha aguantado todos los misiles de todas las sanciones y ganó. Rusia y Putin ganaron la guerra económica, la guerra militar, la guerra política y la guerra diplomática. Putin ganó, Rusia ganó», declaró el mandatario el lunes en su programa ‘Con Maduro +’.

Hablando sobre las sanciones políticas y económicas, Maduro aseguró que la humanidad se encuentra «en un momento muy complejo», pues a 80 años de la fundación de la ONU y de la victoria contra el fascismo y el nazismo, «han resurgido corrientes neonazis y pronazis que desconocen y buscan destruir completamente el derecho internacional«.

«Ya no hay reglas de juego en el comercio ni en la economía mundial […], quieren imponer una hegemonía forzada y violenta para que las economías se sometan a EE.UU.», denunció, añadiendo que esa es la razón por la que Occidente intenta golpear a las grandes economías de los países BRICS, que cuentan con un potencial de crecimiento muy prometedor, como China, India y Brasil, y «que son un poder, hoy por hoy».

Con información de Agencia RT

