August 12, 2025

Canales para ver en vivo Liga de Quito vs. Botafogo por Copa Libertadores

  • agosto 12, 2025
El cuadro albo visita en Río de Janeiro a los brasileños este jueves 14 de agosto. 

Liga de Quito tiene un partido importante en su objetivo de avanzar en la Copa Libertadores, este jueves 14 de agosto visitará a Botafogo en Río de Janeiro en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto albo perdió 1-0 el clásico capitalino ante Aucas, en la fecha 24 de la Liga Ecuabet. Foto: API

El duelo se jugará en el estadio Nilton Santos, desde las 17:00 (hora local).

Los brasileños vienen de ganar 1-0 a la U. de Chile en la última fecha de la fase de grupos, mientras que los albos golearon 3-0 en la última jornada a Central Córdoba.

El partido de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito vs. Botafogo

  • Partido: Botafogo vs. Liga de Quito
  • Fecha: jueves 14 de agosto
  • Hora: 17:00 (hora local)
  • Estadio: Nilton Santos
  • Transmiten: ESPN y Disney Plus. (D)

Confirmado.net-El Universo 

