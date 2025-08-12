Urgente!

Un muerto en incendios forestales que asolan España
Un muerto en incendios forestales que asolan España

  • agosto 12, 2025
La ola de incendios coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, con todas las regiones bajo aviso de riesgo y temperaturas máximas de 40 grados.

Un hombre murió este martes (12.08.2025) en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de los numerosos incendios que afectaron a una España en plena ola de calor sofocante.

Incendios forestales en Cádiz.Imagen: Nono Rico/Europa Press/abaca/picture Alliance

«Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos», escribió la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso en la red social X.

El hombre fallecido había sufrido graves quemaduras en casi todo el cuerpo, anunciaron previamente las autoridades locales. El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche atizado por rachas de viento de 70 km/h.

Cientos de vecinos de urbanizaciones fueron evacuados y uno resultó herido «con dolor torácico», según las autoridades.

«En apenas 40 minutos, [el fuego] ha avanzado 6 kilómetros», explicó por la noche a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verso acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de millas de turistas.

Estos dos nuevos incendios se unen a las decenas de otros que afectan a España este martes, y que han obligado a millas de personas a abandonar sus residencias.

Con información de Agencia DW

