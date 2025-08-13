China se muestra dispuesta a construir con Brasil «un mundo más justo” 

Los mandatarios de ambas naciones han mantenido una conversación telefónica.

El presidente de China, Xi Jinping, ha manifestado este martes durante una conversación telefónica con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, la disposición de Pekín de trabajar con Brasilia para fortalecer la cooperación mutua, dando ejemplo de solidaridad y autosuficiencia entre las potencias del Sur Global y construyendo juntos «un mundo más justo y un planeta más sostenible».

Asimismo, Xi transmitió que China apoya a Brasil en su defensa de la soberanía nacional y derechos e intereses legítimos, señalando que todos los países deben unirse y oponerse con firmeza al unilateralismo y proteccionismo.

En ese sentido, el mandatario chino resaltó la importancia de los BRICS en términos del desarrollo del Sur Global y señaló que Pekín y Brasilia deben seguir abordando juntos los desafíos globales.

El presidente brasileño, por su parte, expresó la esperanza de fortalecer la cooperación y asociación estratégica bilateral con el gigante asiático y elogió la adhesión del Gobierno chino al multilateralismo, la defensa de las normas del libre comercio y su papel en los asuntos internacionales.

También indicó que Brasil se opone a la intimidación unilateral y aboga por respetar los intereses comunes de todos los países, y reiteró la importancia de China en la lucha contra el cambio climático.

Los mandatarios «acogieron con beneplácito los avances ya logrados en materia de las sinergias entre los programas nacionales de desarrollo de ambas naciones y se comprometieron a ampliar el alcance de la cooperación a sectores como la salud, el petróleo y el gas, la economía digital y los satélites», señala el comunicado de la Presidencia brasileña.

Confirmado.net – RT