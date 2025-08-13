Urgente!

August 13, 2025

Biblioteca Nacional de China exhibe documentos raros de la II Guerra Mundial

BEIJING, La Biblioteca Nacional de China lanzó hoy martes una exposición para mostrar al público documentos y materiales históricos raros de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931-1945).

La Biblioteca Nacional de China presenta una exposición gratuita con documentos y archivos digitalizados de la II Guerra Mundial, destacando la resistencia china contra la agresión japonesa y los Juicios de Tokio. Foto: Internet-Xinhua

Mediante textos, objetos, archivos digitalizados y sesiones interactivas, la exposición describe de manera vívida la intrépida resistencia del pueblo chino contra los invasores japoneses.

Las publicaciones expuestas son el resultado de un proyecto lanzado por la biblioteca en 2012 para la preservación de los archivos históricos de la época revolucionaria.

Los códigos QR escaneables proporcionan acceso a recursos digitales sobre acontecimientos cruciales y evidencia histórica, como raros registros de los Juicios de Tokio, también conocidos como el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, y la documentación sobre la guerra bacteriológica llevada a cabo por los invasores japoneses en China.

Los visitantes pueden crear insignias conmemorativas y exlibris coleccionables, así como compartir reflexiones personales en un muro de mensajes dedicado.

Además de la actividad en Beijing, siete bibliotecas en las provincias de Hebei, Jiangsu, Zhejiang y Hubei están llevando a cabo exposiciones simultáneas.

Según la Biblioteca Nacional, un total de 2.714 volúmenes de documentos de tiempos de guerra de la II Guerra Mundial se habían catalogado y publicado sistemáticamente hasta julio.

La exposición es de entrada gratuita y se extenderá hasta el 15 de octubre.

Con información de Xinhua

