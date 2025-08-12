Xi afirma que China y Brasil pueden ser ejemplo de unidad y autosuficiencia en el Sur Global 

BEIJING, El presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy martes que su país está dispuesto a trabajar con Brasil para convertirse en un ejemplo de unidad y autosuficiencia entre las grandes naciones del Sur Global, y para construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las relaciones chino-brasileñas se encuentran en su mejor momento histórico, con la construcción de una comunidad de futuro compartida China-Brasil y la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países, que han comenzado con buen impulso y avanzan de manera sólida y fluida, dijo Xi.

La parte china quiere trabajar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y generar más resultados de la cooperación mutuamente beneficiosa, agregó.

Xi también reiteró que China apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y respalda a Brasil en la protección de sus derechos e intereses legítimos, exhortando a todas las naciones a unirse para combatir con firmeza el unilateralismo y el proteccionismo.

Destacó que el mecanismo BRICS es una plataforma clave para construir consenso en el Sur Global y felicitó a Brasil por la exitosa organización de la reciente cumbre del bloque.

Xi hizo un llamado a los países del Sur Global para que salvaguarden juntos la equidad y la justicia internacionales, respeten las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y protejan los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo.

China y Brasil deben continuar enfrentando juntos los desafíos globales, asegurar el éxito de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, y promover el papel del grupo «Amigos de la Paz» para facilitar la resolución política de la crisis ucraniana, afirmó Xi.

Por su parte, Lula dijo que Brasil concede gran importancia a sus relaciones con China y espera reforzar la cooperación, fomentar la alineación estratégica y promover un mayor desarrollo de los lazos bilaterales.

Informó a Xi sobre la situación reciente de los vínculos de Brasil con Estados Unidos, así como sobre la postura de principios inquebrantables de Brasil en la defensa de su propia soberanía.

Lula elogió los esfuerzos de China para adherirse al multilateralismo y salvar las normas del libre comercio, así como su papel responsable en los asuntos internacionales.

La parte brasileña está lista para reforzar la comunicación y la coordinación con China en mecanismos multilaterales como los BRICS, oponerse a las prácticas de intimidación unilateral y defender los intereses comunes de todos los países, concluyó Lula.

Confirmado.net – Xinhua