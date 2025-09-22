Urgente!

Trump comenta su primer encuentro con Musk tras meses de enfriamiento 
Esto dice el Ministerio de Educación sobre las clases presenciales en Ecuador hoy lunes 22 de septiembre 
China celebrará próximamente cumbre mundial de mujeres en Beijing con motivo de 30º aniversario de Conferencia Mundial de la Mujer de 1995 
Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador este lunes, 22 de septiembre
September 22, 2025

Trump comenta su primer encuentro con Musk tras meses de enfriamiento 

  • septiembre 22, 2025
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read

El mandatario estadounidense se ha pronunciado sobre los rumores de que la muerte de Charlie Kirk ha facilitado el ‘deshielo’ en su relación con el magnate. 

Donald Trump se ha pronunciado este domingo sobre su primer encuentro en público con Elon Musk desde que el magnate dejara de desempeñar funciones como empleado especial del Gobierno al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

«Todos dicen que Charlie [Kirk] los reconcilió a usted y a Elon [Musk]. ¿Es verdad?», preguntó una reportera a bordo del avión presidencial Air Force One.

«Bueno, Elon vino y me saludó, y no, no tiene nada que ver con eso. Pensé que era bonito que viniera, tuvimos una breve conversación. Teníamos una relación muy buena, pero fue un bonito detalle que viniera», respondió Trump.

El presidente de EE.UU. fue visto al lado de Musk durante la ceremonia de despedida del activista conservador asesinado Charlie Kirk, que se celebró el domingo en el estadio State Farm en Glendale, Arizona.

Posteriormente, Musk compartió una imagen del encuentro con la inscripción «Por Charlie», mientras la cuenta de X de la Casa Blanca publicó una fotografía de ambos con el mismo mensaje.

En los últimos meses, se registraron varios gestos de reconciliación entre Trump y Musk. A principios de septiembre el presidente se refirió al magnate como una buena persona. «Es un hombre con sentido común. Es un buen hombre. Se salió del camino incorrectamente, y está bien porque, ya saben, son una de esas cosas. Pero es una buena persona», declaró en ese momento.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Titulares Ecuador

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024