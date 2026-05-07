Machala en tensión: transportistas plantean subir pasaje a $0,50 y advierten posible reducción de frecuencias

El transporte urbano en Machala entra en una fase de negociación clave tras la primera mesa técnica entre el gremio de transportistas y el Municipio. Los operadores plantean un ajuste tarifario que podría llegar a $0,50, mientras advierten que, sin acuerdos, podrían reducir frecuencias debido al incremento de costos operativos.

Posible ajuste del pasaje en análisis

El dirigente Freddy Cabrera, presidente de la cooperativa Ciudad de Machala, señaló que aún no existe un acuerdo definitivo sobre la revisión de la tarifa del transporte urbano.

Inicialmente se había planteado un incremento a $0,60, pero ahora se evalúa una propuesta de $0,50, considerando el impacto económico en los usuarios.

Costos operativos en aumento

Los transportistas aseguran que la eliminación de la compensación estatal tras el fin del subsidio al diésel ha generado una presión financiera significativa.

Según el gremio, el costo diario de combustible ha pasado de entre $25 y $30 a cifras que pueden superar los $100 por unidad, dependiendo del recorrido.

Diálogo con el Municipio continúa

El alcalde de Machala, Darío Macas, ha mantenido su postura de no autorizar, por ahora, un incremento en la tarifa del pasaje.

Además, sectores del Concejo Cantonal también han manifestado reservas frente a la posibilidad de un aumento, lo que mantiene el debate abierto.

Posible reducción de frecuencias

Ante la falta de acuerdos, los transportistas no descartan reducir las frecuencias del servicio urbano como medida de presión, aunque el paro anunciado previamente fue suspendido tras la instalación de mesas técnicas.

El gremio insiste en que la medida no busca afectar a la ciudadanía, sino garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte.

El sistema de transporte urbano en Ecuador enfrenta presiones por el incremento de costos operativos, especialmente en combustible, lo que ha reactivado el debate sobre las tarifas en varias ciudades.

En Machala, el conflicto se centra en encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de los operadores y el acceso asequible para los usuarios.

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Con información de El Universo