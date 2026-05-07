Daniel Noboa cambia a Inés Manzano y nombra a Juan Carlos Blum como nuevo ministro de Ambiente y Energía

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este miércoles un nuevo cambio dentro de su gabinete ministerial. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 376, el mandatario aceptó la renuncia de Inés Manzano y designó a Juan Carlos Damián Blum Baquero como nuevo ministro de Ambiente y Energía, en medio de un escenario marcado por la presión sobre el sistema eléctrico nacional, cuestionamientos a la gestión energética y desafíos ambientales.

La decisión se produce en un momento clave para el Gobierno, que enfrenta exigencias ciudadanas relacionadas con la estabilidad energética, la operación del sistema eléctrico y la necesidad de fortalecer proyectos estratégicos vinculados a generación y distribución de energía.

Decreto Ejecutivo oficializa salida de Inés Manzano

El documento firmado por Noboa señala que Inés María Manzano Díaz presentó su renuncia al cargo de ministra de Ambiente y Energía, función que desempeñaba desde septiembre de 2025.

El decreto agradece los servicios prestados por Manzano durante su gestión, la cual estuvo marcada por un complejo contexto energético, con problemas de distribución eléctrica, presión sobre el sistema nacional y constantes debates sobre la capacidad de generación del país.

La salida de Manzano ocurre además en medio de cambios dentro del sector energético y ajustes impulsados por el Ejecutivo para enfrentar las dificultades operativas y estructurales del sistema eléctrico ecuatoriano.

¿Quién es Juan Carlos Blum, nuevo ministro de Ambiente y Energía?

Juan Carlos Blum tiene un perfil técnico vinculado al sector energético, ambiental y de infraestructura. Antes de asumir el ministerio, ocupó la Gerencia General de CNEL EP, una de las empresas estratégicas más importantes del país en distribución eléctrica.

Blum es ingeniero mecánico graduado de la ESPOL y cuenta con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental de la University of Pennsylvania. Su experiencia profesional incluye consultorías especializadas en sostenibilidad, energía e infraestructura en varios países de América Latina.

Además, ha liderado estudios de impacto ambiental y social, auditorías técnicas, planes de manejo y evaluaciones para proyectos de los sectores eléctrico, hidrocarburífero, minero y de energías renovables.

Su hoja de vida también refleja trabajo conjunto con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, especialmente en proyectos relacionados con estándares internacionales, planificación y estructuración de iniciativas energéticas y ambientales.

El desafío energético que enfrenta el nuevo ministro

La llegada de Blum al Ministerio de Ambiente y Energía se da en un momento especialmente sensible para el país. Ecuador continúa enfrentando presiones sobre su sistema eléctrico, cuestionamientos sobre distribución energética y debates sobre el futuro de las principales infraestructuras hidroeléctricas.

El nuevo ministro deberá asumir retos relacionados con sostenibilidad, estabilidad energética, gestión ambiental y fortalecimiento institucional, en un contexto donde la seguridad energética se ha convertido en uno de los temas prioritarios para el Gobierno y la ciudadanía.

También deberá coordinar acciones vinculadas a generación eléctrica, manejo ambiental y planificación estratégica, en momentos en que el país busca evitar nuevos episodios de crisis energética y garantizar el funcionamiento del sistema nacional interconectado. FIN