Cientos de detenidos y varios heridos tras triunfo del Paris Saint-Germain

Un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del Paris Saint-Germain (PSG) para la final de la Champions League, anunció el jueves (07.05.2026) el ministro del Interior francés.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern Múnich (1-1, después del impresionante 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

«127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París», precisó el ministro en CNews/Europe 1 al tiempo que «condenó firmemente» los incidentes.

«Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería», agregó.

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