Entre clases presenciales y virtuales: toque de queda transforma la rutina universitaria en Quito

Campus vacíos y clases virtuales: así cambió la vida universitaria en Quito

Desde las 18:00, las universidades de Quito comienan a vaciarse.

Lo que antes eran pasillos llenos, estudiantes caminando y cafeterías activas, ahora se transforma en un ambiente silencioso marcado por la incertidumbre y la prisa por llegar a casa antes del toque de queda.

Las restricciones de movilidad han obligado a varias instituciones de educación superior a modificar horarios y trasladar clases nocturnas a la virtualidad.

Para miles de estudiantes, la rutina universitaria cambió de un día para otro entre aulas presenciales, plataformas digitales y largas carreras para conectarse desde casa.

Universidades ajustan horarios y modalidades de estudio

En los alrededores de la Universidad Católica, la Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela Politécnica Nacional, la noche del 5 de mayo evidenció el impacto de las nuevas medidas.

Pocos estudiantes transitaban por las calles.

Algunos caminaban apresurados mientras revisaban sus celulares y se conectaban a plataformas virtuales para continuar con sus clases.

“Los horarios cambiaron.

Los estudiantes de la mañana tienen el horario normal, pero los de la tarde tienen un poco variado y en la noche ya nos están mandando virtual”, contó Sirany de la Cruz, estudiante de Administración de Empresas.

La joven explicó que durante los primeros días de aplicación del toque de queda hubo alumnos que llegaron normalmente a las aulas y recién en el campus fueron notificados de que las siguientes clases se realizarían de manera virtual.

Estudiantes enfrentan problemas de movilidad y conexión

Para muchos universitarios, el mayor desafío no solo es académico, sino también logístico.

Kevin Garcés, estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas, relató que algunos de sus compañeros deben movilizarse hacia el sur de Quito o hasta los valles para poder llegar a tiempo a conectarse.

“Teníamos clases a las 20:00, sin embargo cuando ya estábamos en la U dijeron que era virtual.

Luego la siguiente clase tenemos virtual también, pero hasta llegar a la casa, capaz ni alcanzamos a conectarnos”, explicó.

Aunque reconoce que las clases virtuales no reemplazan completamente la experiencia presencial, asegura que tanto estudiantes como docentes deberán adaptarse temporalmente a esta modalidad.

Las plataformas digitales vuelven al centro de la educación

El regreso parcial a las clases virtuales también obliga a las universidades a reactivar plataformas tecnológicas y reorganizar sus sistemas académicos.

Mientras tanto, en los alrededores universitarios todavía permanecen abiertos algunos puestos de comida y parqueaderos.

Muchos estudiantes aprovechan esos espacios para decidir si regresan a casa o se reúnen en grupo para conectarse juntos a las clases virtuales.

“A los de la jornada nocturna nos dijeron que teníamos clases hasta las 20:30, pero hoy nos cambiaron a clases virtuales de un momento a otro.

Nos mantendremos en la misma modalidad hasta el viernes y la próxima semana no se sabe”, señaló Gabriel Pijal, otro universitario afectado por los cambios.

Quito cambia su dinámica nocturna universitaria

Desde las 18:00, la dinámica universitaria en Quito luce distinta.

Donde antes predominaba el movimiento estudiantil, ahora hay calles con poco tránsito y campus semivacíos.

En muchos hogares, estudiantes y profesores intentan mantener la normalidad frente a la emergencia, conectándose desde computadoras y celulares para continuar las jornadas académicas.

La incertidumbre sobre cuánto tiempo se mantendrán las medidas también genera preocupación entre la comunidad universitaria, que intenta equilibrar seguridad, movilidad y educación en medio de una ciudad que cambia de ritmo cada noche.

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Con información de El Universo