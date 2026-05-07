Vehículos de nueva energía de China aceleran su expansión en Ecuador

QUITO, 7 may (Xinhua) — Los vehículos de nueva energía (VNE) de origen chino están ganando terreno en el mercado automotor de Ecuador, con un fuerte crecimiento registrado en abril, en un contexto de mayor interés por tecnologías más eficientes, según un informe divulgado el miércoles por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El crecimiento de la demanda se refleja en el último reporte de ventas enviado a Xinhua, que destaca «avances positivos» en el segmento de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos), impulsados por marcas chinas.

Una persona prueba un automóvil eléctrico de la marca china BYD exhibido durante la feria automotriz «Automundo 2025», en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en Quito, capital de Ecuador, el 18 de septiembre de 2025. (Xinhua/Ricardo Landeta)

El informe señala que solo en abril se vendieron 2.627 vehículos híbridos (equipados con un motor eléctrico y otro a gasolina), lo cual supone un incremento del 105,9 por ciento interanual, además de 894 vehículos eléctricos, un 221,6 por ciento por encima del mismo mes de 2025.

La tendencia también se refleja en el acumulado de enero a abril, donde los híbridos alcanzaron 9.206 unidades y los eléctricos 3.092, cifras récord para el país que avanza de manera sostenida hacia la electromovilidad.

Según datos de abril, al menos nueve marcas chinas se ubicaron entre las 20 más vendidas en el segmento de vehículos híbridos en Ecuador, mientras que 14 lo hicieron en el de coches eléctricos,

Marcas chinas como BYD, JAC, Chery, GWM, Jetour, Foton, Dongfeng, Changan, GAC, Zeekr o Geely, entre otras, figuran entre las principales protagonistas del mercado.

En este segmento de vehículos también compiten otras marcas locales y extranjeras, que complementan la oferta disponible en el país sudamericano.

A juicio de la Aeade, el repunte de ventas de estos vehículos responde a la expansión de la presencia de diversas marcas y a una mayor confianza de los consumidores que, en un entorno de estabilidad económica, muestran una mayor preferencia por estas tecnologías.

El presidente ejecutivo de la Aeade, Genaro Baldeón, señaló en el informe que este panorama ha permitido alcanzar cifras récord, impulsando no solo el comercio automotor, sino también el conjunto del aparato productivo nacional que depende de la movilidad.

En esa línea, destacó que con 14.298 unidades totales vendidas en abril, o 50.680 considerando la cifra acumulada desde enero, el mercado automotor en conjunto consolida su mejor inicio de año en más de una década.

Asimismo, esta cifra constituye el nivel más alto registrado para un mes de abril desde 2013, según el gremio.

Con información de la AGENCIA XINHUA