¿Alcanza el sueldo? Esto puedes pagar con $818 al mes en Ecuador en 2026

En Ecuador, mientras el salario básico se mantiene en $482, las expectativas salariales promedio alcanzan los $818 en 2026, según Multitrabajos. Sin embargo, expertos advierten que este ingreso apenas cubre lo esencial y exige una planificación estricta para evitar el endeudamiento.

¿Cómo se distribuyen $818 al mes?

De acuerdo con el analista económico Héctor Delgado, una distribución equilibrada del ingreso mensual podría ser:

30 % alimentación: $245,40

25 % vivienda: $204,50

15 % transporte y servicios: $122,70

15 % salud y educación: $122,70

10 % deudas: $81,80

5 % otros gastos: $40,90

Por su parte, la economista Melisa Loor plantea un escenario más exigente, con mayor peso en alimentación y vivienda, lo que reduce el margen disponible para otros rubros.

El peso del arriendo y la canasta básica

Uno de los mayores desafíos es el costo de vida. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la canasta básica familiar se ubicó en $829,38 a marzo de 2026.

Esto significa que un ingreso de $818 no alcanza a cubrir completamente las necesidades de un hogar promedio, quedando incluso por debajo del umbral referencial.

¿Se puede vivir con este ingreso?

Los especialistas coinciden en que sobrevivir con $818 es posible, pero con limitaciones.

Delgado advierte que, en muchos casos, las familias deben sacrificar calidad de vida, endeudarse o buscar ingresos adicionales.

Mientras tanto, Loor sostiene que la clave está en la disciplina financiera, aunque reconoce que no garantiza estabilidad económica.

Claves para ahorrar y optimizar gastos

Ante este panorama, los expertos recomiendan:

Planificar compras y evitar gastos impulsivos

Priorizar mercados locales

Comprar productos básicos al por mayor

Comparar precios y optar por marcas más económicas

Reducir desperdicios de alimentos

Además, sugieren destinar entre $33 y $65 mensuales al ahorro, si las condiciones lo permiten.

El comportamiento del mercado laboral en 2026 refleja una moderación en las expectativas salariales, influenciada por la situación económica del país. Aunque el ingreso promedio aspirado sube frente al salario básico, sigue siendo insuficiente frente al costo real de vida, lo que evidencia la brecha entre ingresos y necesidades en Ecuador.

Salario básico en Ecuador: evolución y cifras

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Con información de El Universo