Beijing recibe más de 18 millones de visitas de turistas durante vacaciones por Primero de Mayo

BEIJING, Beijing, la capital de China, recibió 18,83 millones de visitas de turistas durante los cinco días de vacaciones por el Primero de Mayo, lo que significa un aumento del 5,1 por ciento interanual, indicó hoy martes el Buró Municipal de Cultura y Turismo de Beijing.

(240513) — GENEVA, May 13, 2024 (Xinhua) — Tourists visit the Temple of Heaven in Beijing, capital of China, May 2, 2024. (Xinhua/Ju Huanzong)

Los ingresos totales por turismo ascendieron a 22.360 millones de yuanes (alrededor de 3.260 millones de dólares), con un incremento interanual de 6,6 por ciento, de acuerdo con datos del buró.

La ciudad también registró 128.000 visitas turísticas de entrada, es decir, un incremento de 22,3 por ciento respecto al mismo período del año pasado, y el gasto del turismo de entrada llegó a 1.380 millones de yuanes, que representa un alza de 22,6 por ciento interanual.

Durante las vacaciones, Beijing llevó a cabo más de 2.000 actividades culturales y turísticas que contaron con espectáculos artísticos, paseos a lugares pintorescos, recorridos con temáticas científicas populares y festivales de moda.

La ciudad realizó 1.684 sesiones de 332 espectáculos comerciales presenciales, obteniendo ingresos de taquilla totales de alrededor de 260 millones de yuanes, de acuerdo con datos oficiales.

Con información de – Xinhua