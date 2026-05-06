Cines en Quito cambian horarios por toque de queda: funciones terminan antes de las 22:00

La rutina nocturna en Quito se transformó desde la entrada en vigencia del toque de queda el 3 de mayo. Las cadenas de cine ajustaron sus horarios y ahora concentran sus funciones en la mañana y al final de la tarde, permitiendo a los usuarios regresar a casa antes de las 23:00, hora en que inicia la restricción de movilidad.

Funciones más tempranas y menos público

Las salas de cine modificaron su programación habitual: las últimas funciones comienzan alrededor de las 19:45 y terminan entre las 21:30 y 21:45.

Este ajuste responde al Decreto Ejecutivo 370, que limita la circulación nocturna en varias provincias, incluida Pichincha.

Como resultado, el flujo de asistentes ha disminuido en comparación con días previos, especialmente tras el feriado del Día del Trabajo.

Estrenos y asistencia en medio de la restricción

A pesar del contexto, algunos estrenos han logrado convocar público.

Es el caso de Michael, cinta que retrata la vida de Michael Jackson y que ha generado interés entre los asistentes.

Sin embargo, la asistencia general ha mostrado una leve caída, según administradores de salas, quienes atribuyen esta tendencia a la preocupación de los usuarios por cumplir con el horario del toque de queda.

Nuevas dinámicas de los espectadores

Los quiteños han adaptado sus hábitos de entretenimiento.

Las funciones tipo matiné o “vermut” han ganado protagonismo, especialmente los fines de semana, mientras que entre semana los asistentes optan por horarios más tempranos.

Algunos ciudadanos aseguran que, pese a la situación, buscan mantener espacios de esparcimiento, siempre tomando precauciones para evitar contratiempos y llegar a casa antes de la restricción.

El toque de queda, vigente en varias provincias del país, forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad.

Esta disposición ha impactado directamente en sectores como el entretenimiento y la vida nocturna, obligando a negocios y ciudadanos a reorganizar sus rutinas.

La reducción de horarios y aforos refleja cómo actividades cotidianas, como ir al cine, se ajustan a un nuevo contexto marcado por restricciones y prevención.

Toque de queda en Ecuador: horarios y provincias

Impacto de las medidas de seguridad en Quito

Actividades y movilidad en la capital

Con información de El Universo