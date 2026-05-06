«Extorsión» y «traición»: la FIFA se defiende por los megaprecios de las entradas para el Mundial

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, atribuyó el encarecimiento a la reventa legal en EE.UU.

En medio de la polémica y de las acusaciones por el alto precio de las entradas para los partidos del Mundial de fútbol 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las críticas, argumentando que la reventa, que es legal en EE.UU., ha provocado un alza en los precios.

«Tenemos que mirar al mercado, estamos en el mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo. Así que tenemos que aplicar las tarifas de mercado«, argumentó este martes Infantino durante su intervención en la Conferencia Global Anual del Instituto Milken en Beverly Hills, Los Ángeles (EE.UU.).

«En EE.UU. también se permite la reventa. Así que, si vendes entradas a un precio demasiado bajo, se revenderán a un precio mucho más alto. Y, de hecho, aunque algunas personas dicen que los precios de las entradas que tenemos son altos, acaban en el mercado de reventa a un precio aún mayor, más del doble del nuestro», insistió el presidente de la FIFA.

Respecto de la cantidad de solicitudes de billetes recibidos, detalló que ya hay más de 500 millones de pedidos, mientras que para los Mundiales de 2018 y 2022, combinados, tuvieron menos de 50 millones. Esta diferencia de interés también repercute en el precio, ya que pasaron de un máximo de 1.600 dólares, a valor nominal, para la final del torneo disputado en Catar a 11.000, en su precio original, para el partido decisivo de 2026.

Quejas y denuncia

Una de las entidades que ha criticado el alto costo de los billetes fue Football Supporters, la asociación que engloba a las hinchadas europeas, que calificó a la estructura de precios como una «extorsión» y una «traición monumental». Ante esta situación, el pasado mes de marzo, junto con Euroconsumers, elevaron una demanda ante la Comisión Europea por los «precios excesivos» y en busca de la prohibición de los precios dinámicos.

De acuerdo con el sitio de la FIFA en el que se revenden las localidades para el Mundial, Marketplace, cuatro ‘tickets’ para la final que se disputará el 19 de julio en Nueva York cuestan más de 2 millones de dólares cada una.

«Si algunas personas ponen en el mercado de reventa boletos para la final a 2 millones de dólares, número uno, eso no significa que cuesten 2 millones de dólares. Y número dos, no significa que alguien los vaya a comprar», aclaró Infantino. «Y si alguien compra un boleto para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré una salchicha y una Coca Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia», concluyó.

Aunque la FIFA aseguró que 25 % de los ‘tickets’ para la fase de grupos cuestan menos de 300 dólares, aún hay lugares disponibles para la mayoría de los partidos.

Con información de – RT