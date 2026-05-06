Toque de queda en Ecuador: allanamientos, controles y más de 500 detenidos en operativos de seguridad

Durante la tercera jornada del toque de queda en Ecuador, la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador intensificaron los operativos de control, con allanamientos, patrullajes y detenciones en varias provincias. La medida, vigente del 3 al 18 de mayo, busca reforzar la seguridad y el control territorial.

Controles y allanamientos en varias provincias

Las intervenciones se ejecutan en provincias como Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, además de cantones específicos como La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

Durante el horario restringido, de 23:00 a 05:00, se realizan controles a personas y vehículos, así como operativos en zonas consideradas de alto riesgo.

Detenciones y resultados de los operativos

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en las dos primeras jornadas se registraron más de 500 detenidos por incumplir el toque de queda.

De ese total, más de 80 personas ya tenían órdenes de captura vigentes, lo que permitió su aprehensión en medio de los operativos ejecutados a escala nacional.

Operación IAD y acciones focalizadas

En la provincia del Guayas, las autoridades mantienen activa la Operación IAD en sectores como Daule, Salitre y Pedro Carbo, con el objetivo de intervenir y debilitar estructuras criminales.

Las acciones incluyen allanamientos, registros domiciliarios y patrullajes estratégicos para prevenir delitos y fortalecer la presencia del Estado.

El toque de queda forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad y el accionar de grupos delictivos en el país.

La articulación entre Policía y Fuerzas Armadas responde a una estrategia de control intensivo en zonas priorizadas, donde se busca reducir los índices de violencia y criminalidad.

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Con información de El Universo