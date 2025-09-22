Urgente!

September 22, 2025

Esto dice el Ministerio de Educación sobre las clases presenciales en Ecuador hoy lunes 22 de septiembre 

  • septiembre 22, 2025
  • 0
  • 287
  • 2 Min Read

La disposisicón se anunció ayer en medio de los anuncios de protestas por parte del organizaciones sociales. 

El MEl Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad este lunes 22 de septiembre en las instituciones educativas del país. La única jurisdicción donde se ha suspendido clases es Cotopaxi.“En caso de cualquier eventualidad, activaremos de inmediato nuestros planes de contingencia. Esto nos permitirá garantizar la continuidad del servicio educativo a través de la modalidad no presencial”, indicó la cartera de Estado.

La disposición se anunció ayer, en medio de los anuncios de protestas por parte de organizaciones sociales.

Clases suspendidas en Cotopaxi

La Dirección Distrital de Educación de Cotopaxi dispuso, la noche del 21 de septiembre de 2025, la suspensión de todas las actividades presenciales en instituciones educativas de la provincia de Cotopaxi, por el inicio de las jornadas de movilización convocadas a nivel nacional.

Jornada en Guayaquil

Durante estas primeras horas, en Guayaquil las jornadas escolares han iniciado sin novedades. Desde la madrugada, los expresos escolares recogieron a niños para llevarlos a sus planteles.Esta mañana se han visto expresos escolares en las calles y llegando a los planteles educativos.

Otras provincias

Las clases en otras provincias de la Costa se están realizando con normalidad. No se han reportado mayores novedades ligadas a las protestas. (I)

 Confirmado.net-El Universo

