China celebrará próximamente cumbre mundial de mujeres en Beijing con motivo de 30º aniversario de Conferencia Mundial de la Mujer de 1995 

BEIJING, China celebrará próximamente la cumbre mundial de mujeres en Beijing con motivo del 30º aniversario de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, anunció hoy lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su portavoz Guo Jiakun.

«En 2025, China organizará una cumbre mundial de mujeres en Beijing, con motivo del 30º aniversario de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1995. El evento busca promover la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres, reflejando los avances históricos del país en este ámbito.»Foto: Internet-Xinhua

Guo hizo el comentario durante una conferencia de prensa regular cuando se le pidió elaborar sobre el libro blanco titulado «Logros de China en el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era», publicado el viernes pasado por la Oficina de Información del Consejo de Estado.

El vocero señaló que hace 30 años se celebró en Beijing la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para conmemorar el evento y promover la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Gobierno chino y ONU Mujeres organizaron conjuntamente la Cumbre Mundial de la Mujer en la sede de la ONU en Nueva York hace una década, dijo.

Hace cinco años, añadió, el presidente chino, Xi Jinping, propuso convocar otra Cumbre Mundial de la Mujer en 2025.

El portavoz manifestó que, desde una perspectiva global, solo quedan cinco años para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

La causa global del desarrollo de las mujeres enfrenta graves desafíos, pero también grandes oportunidades, dijo.

«Al promover la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres, China no solo es un defensor, sino también un actor activo», aseguró.

Guo subrayó que desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la causa de las mujeres en China ha florecido, obteniendo logros históricos y progresos integrales.

El camino socialista de desarrollo de las mujeres con características chinas ha demostrado una vitalidad vibrante y ventajas únicas, agregó.

El vocero dijo también que la publicación del libro blanco tiene como objetivo mostrar plenamente los logros clave de China en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing e introducir sistemáticamente los conceptos, principios y prácticas innovadoras para promover la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era, así como el espíritu inspirador de las mujeres chinas, contribuyendo con la sabiduría de China y compartiendo la experiencia de China a la causa global del desarrollo de las mujeres.

«China está dispuesta a trabajar con países de todo el mundo para unirse y avanzar en un nuevo proceso para el desarrollo integral de las mujeres y escribir un nuevo capítulo en la causa global del desarrollo de las mujeres», aseguró Guo.

Confirmado.net – Xinhua