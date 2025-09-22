Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador este lunes, 22 de septiembre

El ECU 911 emitió el reporte del estado de las vías del país.

Ecuador amaneció con vías cerradas por presencia de manifestantes este lunes, 22 de septiembre. Esto en el marco del paro anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a escala nacional.

El ECU 911 Ibarra informó de cierres. Foto: Tomada de la cuenta X ECU 911 Ibarra

El pasado 18 de septiembre la organización anunció esta medida “inmediata e indefinida” para exigir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, con el cual el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel y fijó su precio de venta al público en $ 2,80 hasta finales de diciembre.

Estas son las vías cerradas:

Imbabura

Ibarra – Imbaya – Urcuqui (cerrada a la altura de Coñaqui).

Eje Vial Rural Otavalo Quiroga (cerrada a la altura del Puente del Río Blanco)

Eje Vial Rural Imantag-Antonio Ante.

Napo

San Luis- Túneles de la Hidroelectrica Coca Codo Sinclair Km 105 (pérdida de mesa vial).

El Reventador – Y de Baeza (deslizamientos).

Pichincha

Panamericana Norte (cerrada a la altura de la Bola de Guachala, Santa María del Milan, Oton y Otoncito).

Tabacundo: Cajas (sector La Virgen).

San Miguel del Común

El Quinche, Iguiñario.

Tungurahua

Baños – Penipe – Riobamba / Limite Provincial Tungurahua/Chimborazo (cerrada por deslizamientos). (I)

Confirmado.net – El Universo