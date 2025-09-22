Urgente!

Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador este lunes, 22 de septiembre
Fuerzas Armadas del Ecuador logran el primer lugar en la XII Competencia Internacional de Tai Chi Chuan en China
FMI: Ajustes pactados van más allá de quitar subsidios
Las cárceles, un negocio lucrativo tras las rejas
September 22, 2025

Fuerzas Armadas del Ecuador logran el primer lugar en la XII Competencia Internacional de Tai Chi Chuan en China

  • septiembre 22, 2025
  • 0
  • 60
  • 2 Min Read

El talento, la disciplina y la preparación de los atletas militares del Ecuador se reflejaron en la XII Competencia Internacional de Tai Chi Chuan, realizada en China, donde el equipo de las Fuerzas Armadas del Ecuador alcanzó el primer lugar por equipos, dejando en alto el nombre del país en esta disciplina milenaria de defensa personal.

La competencia reunió a delegaciones de varios países y es considerada una de las más importantes en la práctica del Tai Chi Chuan, arte marcial que combina equilibrio físico, control mental y tradición cultural. En este escenario de alto nivel, los representantes ecuatorianos destacaron por su constancia y preparación.

En total, los militares-atletas consiguieron 17 medallas individuales:

  • 🥇 4 de oro
  • 🥈 6 de plata
  • 🥉 7 de bronce

El Ministerio de Defensa resaltó que este triunfo es fruto del mismo compromiso con el que las Fuerzas Armadas entrenan y se preparan para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. “La preparación es nuestra mayor fortaleza. Así como entrenamos para velar por la tranquilidad de las familias ecuatorianas, lo hacemos con el mismo ímpetu para dejar al Ecuador en lo alto”, señaló la institución a través de su cuenta oficial en X.

Este logro reafirma la capacidad de los militares ecuatorianos no solo en el cumplimiento de su deber, sino también en escenarios internacionales donde se combinan cultura, deporte y disciplina.

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020