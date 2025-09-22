Fuerzas Armadas del Ecuador logran el primer lugar en la XII Competencia Internacional de Tai Chi Chuan en China

El talento, la disciplina y la preparación de los atletas militares del Ecuador se reflejaron en la XII Competencia Internacional de Tai Chi Chuan, realizada en China, donde el equipo de las Fuerzas Armadas del Ecuador alcanzó el primer lugar por equipos, dejando en alto el nombre del país en esta disciplina milenaria de defensa personal.

La competencia reunió a delegaciones de varios países y es considerada una de las más importantes en la práctica del Tai Chi Chuan, arte marcial que combina equilibrio físico, control mental y tradición cultural. En este escenario de alto nivel, los representantes ecuatorianos destacaron por su constancia y preparación.

En total, los militares-atletas consiguieron 17 medallas individuales:

🥇 4 de oro

🥈 6 de plata

🥉 7 de bronce

El Ministerio de Defensa resaltó que este triunfo es fruto del mismo compromiso con el que las Fuerzas Armadas entrenan y se preparan para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. “La preparación es nuestra mayor fortaleza. Así como entrenamos para velar por la tranquilidad de las familias ecuatorianas, lo hacemos con el mismo ímpetu para dejar al Ecuador en lo alto”, señaló la institución a través de su cuenta oficial en X.

Este logro reafirma la capacidad de los militares ecuatorianos no solo en el cumplimiento de su deber, sino también en escenarios internacionales donde se combinan cultura, deporte y disciplina.

