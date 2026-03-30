Trump amenaza con hacer estallar instalaciones energéticas de Irán que «aún no hemos tocado”

Se trata de centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jarg, clave para las exportaciones de petróleo del país.

Donald Trump amenazó con hacer estallar instalaciones energéticas de Irán que «deliberadamente aún no hemos tocado», como represalia por «lo numerosos soldados nuestros y otras personas que Irán masacró».

«Concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado», escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Aseveró que los ataques serían una represalia por «los numerosos soldados nuestros y otras personas que Irán masacró durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’ del antiguo régimen». Así, afirmó que Washington actualmente está negociando con «un régimen nuevo y más razonable» de la República Islámica para poner fin a las operaciones militares estadounidenses.

Además, precisó que los bombardeos contra instalaciones energéticas iraníes se realizarán «si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo».

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

de la República Islámica. Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí , y de varios altos cargos militares , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

, y de varios , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor. Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

balísticos y drones contra Israel y contra en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT