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March 30, 2026

China respalda la defensa de soberanía y seguridad nacionales de Cuba

  • marzo 30, 2026
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BEIJING, China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, como también en la oposición a la interferencia externa, declaró hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Mao hizo estas declaraciones en una rueda de prensa regular luego de que la parte estadounidense dijera que Cuba fracasará poco después de la operación militar de Estados Unidos contra Irán.

La vocera subrayó que China siempre aboga por respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países y se opone a infringir su soberanía o interferir en sus asuntos internos bajo cualquier pretexto.

Confirmado.net – Xinhua

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