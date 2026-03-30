Periodistas nunca deberían ser blanco de conflictos militares, afirma canciller francés

Los empleados de los medios de comunicación nunca deberían ser objetivo de conflictos militares, y los ataques en su contra representan una flagrante violación del derecho internacional, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot.

La víspera, Ali Shoeib, periodista de la cadena de televisión Al Manar, la periodista Fatima Ftouni y su hermano y camarógrafo Mohammed Ftouni, del canal libanés Al Mayadeen, murieron en un ataque con drones perpetrado por Israel en el sur del país árabe.

«Si se confirma que estos periodistas fueron blanco del ejército israelí, es extremadamente grave y constituye una flagrante violación del derecho internacional (…) Los periodistas nunca deberían ser blanco de ataques en zonas de guerra», declaró el ministro de Exteriores francés a la cadena de televisión France 3.

El 1 de marzo, el movimiento chií libanés Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (1939-2026), en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.

Las tropas israelíes intensificaron sus ataques contra Hizbulá en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país musulmán.

El 16 de marzo, el Ejército israelí confirmó que sus unidades estaban llevando a cabo «operaciones terrestres limitadas» contra bastiones clave de Hizbulá en el sur del Líbano, con el objetivo de «mejorar el área de defensa avanzada».

Desde el 2 de marzo, los bombardeos israelíes contra el Líbano han dejado al menos 1.189 civiles muertos y unos 3.427 heridos, según el Ministerio de Salud del país.

Con información de AGENCIA SPUTNIK