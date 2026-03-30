Lunes 30 de marzo: lluvias y lloviznas intermitentes, según el Inamhi

En la radiación ultravioleta se esperan niveles altos en gran parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este lunes, 30 de marzo de 2026.

Para esta jornada se prevé un cielo parcial nublado a nublado en el país.

También se esperan lluvias y lloviznas intermitentes en la Amazonía y ocasionales en la Sierra.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 23 °C a 33 °C; en la región Interandina se ubicará entre 10 °C y 23 °C; en la Amazonía será de 19 °C a 27 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 22 °C y 31 °C.

En tanto, en la radiación ultravioleta se esperan niveles altos en gran parte del territorio nacional. (I)

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