Sheinbaum: «La última intervención de EE.UU. provocó que nos quitaran la mitad del territorio” 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este martes las insistentes propuestas de la oposición que promueve una intervención militar de EE.UU. con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

«La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaran la mitad del territorio», recordó la mandataria al referirse a históricos episodios del siglo 19 que afectaron la soberanía de México luego de que una invasión militar de EE.UU. culminara en una anexión forzada de lo que actualmente es California, Arizona y Nuevo México, entre otros estados estadounidenses.

En tanto, Sheinbaum preusmió la baja en los índices de homicidios dolosos. No obstante, reconoció que todavía falta mucho por hacer, ya que se siguen registrando crímenes como el asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

«A todo México le duele, pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos (…) ¿Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países como pueblos hermanos? Claro que nos pueden ayudar. ¿Que tienen equipos que pueden ayudarnos a darnos información? Bienvenidos», señaló.

También aclaró que todo ello debe darse en un marco de colaboración sin subordinación. «Se equivocan los que llaman a la intervención de Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, somos un país soberano, independiente», advirtió.

