Crisis en el IESS: afiliados sin voz y conflictos de interés en la cúpula

El problema de gobernanza del Seguro Social no es de ahora, sostiene un analista, que pide que actúe la Contraloría

El Consejo Directivo del IESS atraviesa una crisis. El 6 de agosto,Richard Gómez, vocal de los afiliados, pidió licencia en medio de un escándalo por supuesto manejo irregular de fondos de CNEL. El 18 de octubre, el presidente del Consejo, Edgar Lama von Buchwald, dijo que la suplente no cumplía con los requisitos para asumir el cargo, de manera que los asegurados se quedaron sin representación en el Pleno. Ahora, Lama enfrenta un pedido de destitución por presunto conflicto de intereses.

El martes 11 de noviembre del 2025, en la Superintendencia de Bancos, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, comentó que en el Congreso Nacional de Afiliados y Asegurados, desarrollado en octubre, se resolvió que era necesario trabajar en la defensa de la Seguridad Social.

“Pedimos la destitución de Edgar Lama porque incumple con los requisitos para ser miembro del Consejo. No tiene los 10 años de experiencia profesional y está vinculado a clínicas prestadoras del IESS”, manifestó.

El 18 de octubre, en la red social X, Lama se pronunció en torno a que Mercy Maldonado, suplente de Gómez, no cumplía con requisitos. Compartió la resolución SB-INJ-2025-2488, de la Superintendencia de Bancos, en la que se declaró “su inhabilidad superviniente, por no cumplir con el requisito habilitante de experiencia profesional mínima de 10 años, conforme el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social y la Codificación de Normas de la Superintendencia de Bancos”.

¿Doble estándar de la Superintendencia de Bancos?

Frente a eso, Mercy Maldonado afirma que la Superintendencia se maneja con un doble estándar. “Hagamos cuentas: en 2018 (hace siete años) Edgar Lama recién obtuvo su título de abogado. ¿Qué experiencia tiene? Yo soy funcionaria pública desde el 2000. Además, su padre tiene una clínica privada. Y su primo, el superintendente de Bancos, lo calificó”.

El pasado 6 de noviembre, EXPRESO detalló que a través de la resolución SB-INJ-2025-1331, la Superintendencia, dirigida por Roberto Romero von Buchwald, calificó a Edgar Lama von Buchwald. Y así, al encabezar la terna enviada por el presidente Daniel Noboa, fue designado por la Asamblea.

El 10 de noviembre, este Diario publicó que en junio 2025, al interior del IESS se consultó al área jurídica si existiría un conflicto de intereses al renovar el convenio con la clínica del padre de Lama. Y que el funcionario a cargo de responder habría sido desvinculado.

