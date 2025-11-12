China insta a UE proporcionar a sus empresas un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio 

BEIJING, China instó a la Unión Europea (UE) a proporcionar un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio a las empresas chinas, y evitar daños a la confianza de esas empresas en su inversión en Europa, señaló hoy martes en Beijing el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

Lin dijo lo anterior cuando se le preguntó acerca de la presunta exploración de la Comisión Europea sobre las formas de obligar a los Estados miembros de la UE a eliminar gradualmente a Huawei Technologies y ZTE Corporation de las redes de telecomunicaciones de la UE.

Lin indicó que las empresas chinas han estado haciendo negocios en Europa apegados a la legislación, proporcionando productos y servicios de calidad a los europeos y contribuyendo al desarrollo socioeconómico y al empleo local.

Limitar o prohibir el acceso de las empresas al mercado a través de medios administrativos sin ninguna base legal o fáctica viola gravemente los principios del mercado y las normas de la competencia justa, explicó Lin.

En un puñado de países, los hechos han demostrado que la eliminación de equipos seguros y de calidad de firmas de telecomunicaciones chinas no solamente impide su desarrollo tecnológico nacional, sino que también provoca fuertes pérdidas financieras, subrayó.

«Convertir al comercio en una cuestión de seguridad y política obstaculizará el progreso tecnológico y el crecimiento económico, y no beneficiará a nadie», añadió.

Confirmado.net – Xinhua