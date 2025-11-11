Urgente!

November 12, 2025

EE.UU.: portaviones se une a operativo contra el narcotráfico

El USS Gerald Ford ya se encuentra en aguas del Caribe por orden de Donald Trump.

Un portaviones se incorporó este martes (11.11.2025) al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del presidente Nicolás Maduro .

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas , había entrado en la zona de responsabilidad del equipo, que abarca América Latina y el Caribe.

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del Ford el mes pasado, que se suma a los ocho buques de guerra , un submarino nuclear y aviones F-35 que ya se encontraban en el Caribe.

El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de cinco mil marineros a bordo.

Refuerzo en la lucha contra el narcotráfico

El Pentágono confirmó la llegada de los portaviones, que fue informado por primera vez por Reuters, y afirmó en un comunicado que ayudaría a «desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo del poder.

En agosto, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro, al que acusa de tener vínculos con el narcotráfico y grupos criminales, algo que Maduro niega.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta la fecha contra embarcaciones sospechosas de traficar con drogas en el Caribe y en la costa pacífica de América Latina, matando al menos a 76 personas.

Confirmado.net – DW

