Conozca los horarios y las agencias habilitadas para jornadas extraordinarias de cedulación previo consulta popular y referéndum 

El Registro Civil recordó que los ciudadanos pueden votar con cédula o pasaporte vigente o caducado.

Previo a la consulta popular y referéndum de este domingo, 16 de noviembre, el Registro Civil tendrá jornadas de cedulación.

Emisión de cédulas en la agencia del Registro Civil del centro de Guayaquil. Foto: Francisco Verni Foto: Francisco Verni Peralta

Se realizarán el sábado, 15 de noviembre, un día antes de la consulta popular y referéndum, y el mismo domingo 16 cuando se realizarán los comicios.

Los horarios establecidos serán: sábado 15 de noviembre, de 08:00 a 17:00; y el domingo 16 de noviembre de 08:00 a 12:00.

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, señaló que en lo que va del año se han atendido a más de 250.000 ciudadanos en jornadas extraordinarias durante los fines de semana.

La atención en esta jornada extraordinaria está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para el sábado o domingo, en la agencia virtual del Registro Civil.

Las personas deben acudir con el comprobante de pago impreso del servicio, emitido por la banca corresponsal, la cédula anterior, en caso de renovación, y si es por pérdida o robo, presentaron la constancia, física o digital, del formulario de documentos extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura (CJ).

El costo de la cédula por primera vez es de $ 5, para renovación de $ 16 y para personas con discapacidad igual o superior al 30 % es gratis.

Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, como menores, embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, no requieren agendar y contarán con atención preferencial, mencionó la entidad.

Rivadeneira expresó que después de la consulta popular habrá nuevas jornadas que serán anunciadas en diciembre.

Agencias que atenderán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre

Imbabura: Ibarra (Rocafuerte y Velasco).

Carchi: Tulcán (Brasil y Panamá, vía al aeropuerto).

Esmeraldas: Rioverde (av. 5 de Agosto, diagonal al Cuerpo de Bomberos).

Orellana: El Coca (Calle Quito entre Pompeya y Primavera).

Sucumbíos: Lago Agrio (La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade).

Pastaza: Puyo (Chimborazo y Álvaro Valladares, ciudadela del Chofer).

Napo: Tena (Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquídeas).

Tungurahua: Ambato (Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla).

Bolívar: Guaranda (Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo).

Cotopaxi: Latacunga (Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, Urb. San Francisco).

Chimborazo: Riobamba (Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina).

Manabí: agencias en Portoviejo, Manta y Chone.

Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo (av. Clemencia Rodríguez de Mora y Av. Río Cenepa).

Pichincha: Matriz Iñaquito – Quito, San Blas – Quito, Quitumbe – Quito, Calderón – Quito, Rumiñahui, Tumbaco.

Guayas: Centro – Guayaquil, Norte – Guayaquil (vía Daule Km. 11 ½, junto al Parque California), Sur – Guayaquil (av. 25 de Julio y av. Los Esteros, diagonal al Riocentro Sur), Daule (Francisco de Paula y Santander, sector Marianita 3), Durán.

Los Ríos: Babahoyo, Quevedo.

Guayas: Milagro.

Santa Elena: Santa Elena, Salinas.

Azuay: Bellavista – Cuenca, San Blas – Cuenca, El Batán – Cuenca.

Cañar: Azogues.

Morona Santiago: Macas.

Loja: Loja

El Oro: Machala. (I)

