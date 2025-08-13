Sheinbaum explica la reciente extradición masiva de narcotraficantes a EE.UU. 

En los últimos meses, México ha entregado a 55 miembros del crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles por qué extraditó a 26 narcotraficantes a EE.UU. a pesar de que después los criminales negocian y obtienen acuerdos favorables con la justicia de ese país.

«En los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas», afirmó la mandataria en su habitual conferencia de prensa luego de que la víspera, de manera sorpresiva, México enviara a este grupo de delincuentes.

También aseguró que la medida no tiene que ver con las peticiones de EE.UU., ya que se tomó con base en los intereses de México.

Confirmado.net – RT

