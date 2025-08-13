Autoridades turísticas de China refuerzan seguridad durante la temporada alta de verano 

BEIJING, El Ministerio de Cultura y Turismo de China anunció recientemente que las inspecciones encubiertas realizadas en julio revelaron múltiples riesgos para la seguridad en atracciones turísticas y servicios relacionados, e instó a las autoridades turísticas locales a adoptar medidas correctivas de inmediato.

China refuerza la seguridad turística tras detectar riesgos en atracciones y alojamientos durante la temporada alta de verano. Foto: Internet-Xinhua

Las inspecciones, realizadas a cabo en ocho regiones de nivel provincial, incluidas Tianjin, Liaoning y Xinjiang, detectaron peligros como salidas de emergencia bloqueadas en recintos empresariales y alojamientos, así como la falta de equipos de salvamento esenciales, como chalecos salvavidas, en algunos lugares turísticos, informó la entidad.

El ministerio también alertó sobre problemas de seguridad vial, incluidas infracciones de tráfico cometidas por conductores de autobuses turísticos.

Los operadores comerciales que no realicen rectificaciones adecuadas serán objeto de sanciones legales más severas, o las pistas correspondientes se transferirán a las autoridades competentes para su investigación más a fondo, de acuerdo con la misma fuente.

Con información de Xinhua