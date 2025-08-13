Urgente!

Del campo al Guinness: la historia del joven ecuatoriano que logró un récord en yoga
Merz recibe a Zelenski en Berlín antes de la cumbre Trump-Putin

Zelenski y los principales dirigentes europeos quieren convencer a Trump para que defienda los intereses de Ucrania en la cumbre bilateral prevista el viernes en Alaska.

El canciller alemán, Friedrich Merz , recibió este miércoles (13.08.2025) en la Cancillería Federal al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , antes de que tengan lugar las reuniones virtuales con líderes europeos, representantes de la Unión Europea, la OTAN y el presidente estadounidense, Donald Trump . 

Merz dio la bienvenida a Zelenski en una de las explanadas de los jardines de la Cancillería Federal, donde aterrizó un helicóptero que transportó hasta el centro de Berlín al presidente ucraniano. 

El canciller recibió calurosamente en los jardines de la Cancillería Federal a Zelenski, con un efusivo presionado de manos y, tras emprender la marcha, el alemán tomó al ucraniano por el hombre para dar algunos pasos juntos, por lo que dio una señal de gran cercanía.

Merz y Zelenski, desde Berlín, se citan este miércoles virtualmente con los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, además del secretario general de la OTAN y Trump para abordar el conflicto ruso-ucraniano. 

En los encuentros virtuales de Berlín, Merz, Zelenski y el resto de líderes europeos convocados buscan coordinar posiciones y trasladar a Trump la visión en el Viejo Continente sobre cómo avanzar hacia la paz en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, antes de que el inquilino de la Casa Blanca se reúna con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el viernes en Alaska (Estados Unidos).

Confirmado.net – DW

