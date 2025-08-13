Del campo al Guinness: la historia del joven ecuatoriano que logró un récord en yoga

Aún no se da por vencido y quiere ir pronto por otras tres marcas, tanto en la misma disciplina como en calistenia.

El joven ecuatoriano José Andrés Montiel León consiguió un Récord Guinness en yoga, al mantener una postura de esta disciplina por más de una hora, superando la marca registrada hasta ese momento.

José Montiel haciendo la postura del «puente» con la que consiguió el GuinnessJosé Andrés Montiel

De acuerdo con el portal del Guinness World Records, Montiel mantuvo la postura del «puente» durante «85 minutos y 16 segundos». Según contó el joven, en entrevista con RT, el mayor tiempo lo ostentaba «alguien de la India», con una hora exacta, récord que había conseguido en 2023.

Esa postura consiste en levantar las caderas mientras se está tumbado boca arriba, creando justamente una forma de «puente» con el cuerpo.

La hazaña la alcanzó el 9 de noviembre de 2024; no obstante, tuvo que esperar siete meses, hasta el pasado 11 de junio, para recibir la noticia de que sí había entrado al Guinness; y un mes más, hasta finales de julio, para recibir el certificado que acredita el récord.

Autodidacta

Montiel, de 23 años, nació en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, pero vive en la vecina Los Ríos, en el cantón Puebloviejo. En una oportunidad, en sus redes sociales, respondió a un seguidor que es «del campo». «Del campo a llegar a batir un Récord Guinness», comentó orgulloso.

A los 7 años, cuenta a RT, tuvo «contacto» con el contorsionismo, que lo emocionó; pero no fue hasta los 17 años que comenzó a practicarlo. Señala que es una disciplina que comparte «ciertas similitudes» con el yoga.

A los 19 años tuvo una lesión, que lo llevó a dejar esa práctica, pero un tiempo después, inspirado en la austriaca Stefanie Millinger, quien tiene alrededor de una docena de Guinness en yoga, decidió entrenar en esta disciplina y conseguir sus propios récords.

Buscó información al respecto, postuló ante la plataforma oficial del Guinness World Records y comenzó su preparación de forma autodidacta, en la sala de su casa, de la misma manera que practicaba el contorsionismo.

Luego contactó a la profesora de yoga Nathaly Herrera, quien tiene el estudio Ananay Yoga en Guayaquil, y le informó sobre el récord que quería alcanzar. «Se impresionó», dijo Montiel al respecto, explicando que acudió a ella «para aprender técnicas» y cómo mantener la postura adecuada durante el tiempo correspondiente para alcanzar la marca.

Extensas prácticas

Montiel practicaba durante 11 horas al día y lo hizo por 11 meses. La postura del puente la logró mantener hasta por dos horas y media; sin embargo, para el récord decidió que la haría por menos tiempo. «No me arriesgué demasiado», menciona.

El proceso siguió con la búsqueda de las personas adecuadas, pues el Guinness World Records exige la presencia de testigos para constatar la hazaña y, en ese caso, se contactó a profesores de yoga, de educación física y entrenadores.

Entonces, el 9 de noviembre del año pasado, en el estudio Ananay Yoga, Montiel consiguió el récord que buscaba.

Descalificación y futuro

Pero en ese mismo mes, el joven ecuatoriano intentó alcanzar otro récord, aunque no en yoga, sino en calistenia, un sistema de ejercicio físico que utiliza únicamente el peso corporal.

En ese campo, Montiel buscó conseguir el Guinness en «la postura de la silla». El tiempo a superar era de 3 minutos y él consiguió llegar a los 6 minutos con 8 segundos; no obstante, fue descalificado.

Explica que esa decisión desfavorable se debió a la postura que adoptó. «Mis piernas estaban demasiado elevadas del suelo. Querían que estén un poco más bajas», señaló al respecto.

Pero el joven, que también ha emprendido con un negocio de comida saludable, no se da por vencido e intentará conseguir ese récord nuevamente este año, afirma. Además de ese, buscará alcanzar otras marcas en yoga, una en la posición llamada «luciérnaga», en la que se mantiene el equilibrio sobre las manos y en la que el cuerpo se sostiene con las piernas extendidas hacia los lados; y la otra es «la postura de la rueda con una mano, mientras la otra queda elevada al cielo y un aro gira sobre tu brazo».

Detalla que el récord en la «luciérnaga» lo ostenta un joven de EE.UU., con 8 minutos y 16 segundos; mientras que el otro lo tiene una mujer de India, que consiguió hacer 151 rotaciones del aro en su brazo, estando en la posición de la rueda, en 30 segundos. Esas serían las marcas a vencer.

Tampoco descarta romper el récord ya conseguido el año pasado, haciendo la postura del «puente» durante 2 o 3 horas. «Soy capaz de llevarlo a cabo», enfatiza

Con información de Agencia RT