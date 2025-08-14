(Mesa Redonda Económica de China) China cuenta con el sistema industrial marino más grande e integral del mundo

BEIJING, China cuenta actualmente con el sistema industrial marino más grande e integral del mundo, declaró Ma Weichen, un funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

Ma hizo estas declaraciones en el más reciente episodio de la Mesa Redonda Económica de China, un programa de entrevistas para todos los medios presentado por la Agencia de Noticias Xinhua.

Los cálculos preliminares muestran que China cuenta ya con todas las 15 principales industrias marinas, agregó el funcionario.

En 2024, el producto oceánico bruto de China superó por primera vez los 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares), más del doble de la cifra registrada en 2012, destacó Ma.

Las industrias marinas de China están ganando un impulso notable. En 2024, los astilleros chinos lideraron a nivel mundial en todos los tres indicadores tradicionales, a saber, volumen de finalización, nuevos pedidos y cartera de pedidos, cada uno en posesión de más de la mitad de la cuota de mercado global, y en el caso de los nuevos pedidos, superando el 70 por ciento, de acuerdo con la misma fuente.

El medio ambiente marino de China continúa mejorando. En 2024, el 83,7 por ciento de las aguas costeras del país cumplió con el estándar de calidad «de bueno a excelente», cifra que representa un aumento de 12,4 puntos porcentuales frente a 2018, agregó el funcionario.

Con información de Xinhua