Lula envía una carta a Trump: ¿De qué se trata?
August 14, 2025

Lula envía una carta a Trump: ¿De qué se trata?

El mandatario brasileño reiteró que aspira a hablar con su homólogo «como dos seres humanos civilizados”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que ha enviado una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para invitarlo a participar en la Conferencia Climática de la ONU [COP30], que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad de Belem, reporta Folha de São Paulo.

«No sé si ya me ha contestado, pero espero que lo haga, porque contesto cada carta que recibo. Espero que algún día pueda reunirme con el presidente Donald Trump y hablar como dos seres humanos civilizados sobre cómo debería ser la relación entre dos jefes de Estado», dijo el mandatario en una entrevista concedida a un medio local.

La semana pasada, Lula declaró que estaría dispuesto a debatir con Trump sobre asuntos «climáticos». «No voy a llamar a Trump para [hablar sobre] el comercio, porque no quiere hablar. Pero sí lo llamaré para invitarlo a la COP [30], porque quiero saber qué opina sobre el tema climático. Tendré la amabilidad de llamarlo […]. Si no viene, será porque no quiere, pero no será por falta de delicadeza, encanto o democracia», manifestó en una reunión con un órgano asesor presidencial.

La noticia trasciende tras la entrada en vigor de los aranceles de un 50 % impuestos por Trump a las exportaciones brasileñas y de nuevos ‘impasses’, que incluyen la cancelación de una reunión que debía mantener el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU., algo que el Gobierno brasileño denuncia como resultado de presiones del ‘lobby internacional’ adelantado por «fuerzas de la extrema derecha» de su país.

Entretanto, Brasilia ha cerrado filas con Pekín, Nueva Delhi y Moscú, y ha presentado una demanda ante la Organización Mundial de Comercio contra EE.UU. por contravenir los compromisos fundamentales del organismo. Se prevé, asimismo, que Lula firme este miércoles la medida provisional ‘Brasil Soberano’, diseñada para «mitigar el impacto económico del aumento de hasta el 50 % en los aranceles de importación de productos brasileños, anunciado por el Gobierno estadounidense», informó la Presidencia en un comunicado.

