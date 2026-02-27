Urgente!

Reunión entre Trump y el alcalde ‘comunista’ de Nueva York termina en esto

  • febrero 27, 2026
Zohran Mamdani presentó al mandatario un proyecto para impulsar la vivienda en la ciudad.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una reunión no anunciada a la Casa Blanca este jueves, en la que le presentó su proyecto para impulsar la vivienda en la ciudad.

Andrew Harnik / Gettyimages.ru

Con este fin, Mamdani, calificado por el mandatario estadounidense de «comunista» en reiteradas ocasiones, le regaló una portada simulada del periódico Daily News con el titular ‘Trump a la ciudad: construyamos’ y una foto del propio líder, para mostrar el ángulo positivo de las relaciones públicas.

El alcalde compartió en su cuenta de X una imagen junto a Trump sosteniendo el presente y otra tapa similar, pero con un titular de 1975 ‘Ford a la ciudad: vete al diablo’ en referencia a la promesa del presidente Gerald Ford de negar públicamente un rescate federal a la ciudad, al borde de la quiebra.

«Esta tarde he tenido una reunión muy productiva con el presidente Trump. Estoy deseando construir más viviendas en la ciudad de Nueva York», escribió Mamdani.

Mamdani solicitó 21.000 millones de dólares en subvenciones federales para construir 12.000 viviendas asequibles y un nuevo barrio sobre Sunnyside Yards, en Queens, con el objetivo de paliar la crisis habitacional en Nueva York. El proyecto incluiría la construcción de nuevos parques, escuelas y clínicas de atención médica.

