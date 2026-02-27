Esmeraldas, en emergencia por los efectos de las lluvias

La declaratoria del cabildo de este cantón regirá durante un plazo de 60 días.

El Municipio de Esmeraldas declaró la emergencia en este cantón para contratar los bienes, servicios y obras necesarias para “superar la fuerte estación invernal” y “fortalecer la capacidad de respuesta ante los impactos provocados” por los efectos de las lluvias.

Durante las primeras dos semanas de este mes, la Alcaldía reportó más de 180 familias con algún tipo de afectación en sectores como Puerto Limón, Santa Marta, Laderas del Panecillo, isla Luis Vargas Torres, El Embudo, Parada 11, Gatazo, entre otros.

En Gatazo, por ejemplo, hay unas 50 familias en zonas inundables. Algunas están integradas por adultos mayores con enfermedades catastróficas y discapacidades físicas.

La provincia de Esmeraldas se mantiene en alerta roja desde el pasado 10 de febrero, con base en informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Actualmente, Guayas, Los Ríos, Pichincha, Carchi y Loja también se encuentran en este estado.

En el último reporte de la SNGR, publicado la tarde de este jueves 26 de febrero, se detalla que Esmeraldas es la segunda provincia, después de Guayas, con más personas impactadas (3.018). Además, se contabilizan 179 damnificados, 783 viviendas afectadas y una casa destruida.

A nivel nacional, detalla la institución pública, se han registrado 1.079 eventos adversos (422 deslizamientos, 369 inundaciones, entre otros), en los que se han presentado tres personas fallecidas (en Chimborazo, Azuay y Cotopaxi), 20.649 impactadas, 1.314 damnificadas, 4.965 predios con daños, 55 viviendas destruidas y 18,7 km de vías afectadas.

Con la declaratoria de emergencia, firmada el lunes 23 por el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís Tenorio, se dispone:

-La movilización del personal y maquinaria necesaria para coordinar ‘acciones urgentes’ que permitan prevenir y mitigar los riesgos.

– Coordinar atención prioritaria con entidades públicas y privadas para precautelar la salud, seguridad alimentaria, la seguridad de los ciudadanos.

– Solicitar al Ministerio de Finanzas que anticipe y refuerce las transferencias fiscales al cabildo.

El Municipio de Esmeraldas señala, en la declaratoria, que también se requiere la contratación de seguros institucionales con el fin de ejecutar “acciones preventivas, protectoras y reductoras del riesgo que precautelen la vida de las personas, protejan los recursos, infraestructuras, bienes, servicios”.

Esto último se incluyó en la medida, porque el cabildo indica que para esa contratación se agotaron las instancias administrativas, técnicas y legales, luego de que dos procesos de contratación de seguros contra incendios, robos, vehículos, equipos, maquinaria, vida, dinero, entre otros, fueron declarados desiertos en 2025 con un monto referencial de $ 192.061.

“La no contratación de nuevas pólizas obedece a factores externos relacionados con el mercado asegurador y no a falta de gestión, omisión o incumplimiento por parte de la entidad”, justifica la Alcaldía. (I)

Confirmado.net – El Universo